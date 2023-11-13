В Петербург прибыл поезд, который проверит вас на диабет

В Петербурге стартовала акция «Вместе против диабета». 13 ноября на Московский вокзал прибыл специальный «поезд здоровья», сообщили в городском Комздраве.



На вокзале в специально оборудованных вагонах медики проводят профилактические осмотры всех желающих. Осмотры включают в себя лабораторные, функциональные исследования и консультации врачей, в том числе узких специальностей.

Акцию запустил Минздрав России совместно с РЖД. Ее цель — повысить осведомленность граждан о важности профилактических осмотров, в том числе на наличие сахарного диабета. 66 дней поезд ехал через всю Россию из Владивостока и преодолел расстояние в 20 тысяч километров. Акция прошла в 37 населенных пунктах. Уже завтра, 14 ноября, поезд окажется в конечном пункте — в Москве.