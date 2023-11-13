    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 0

    2 м/с, с-в

    747мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.05eur98.32

    В Петербург прибыл поезд, который проверит вас на диабет

    4356
    16 комментариев

    В Петербурге стартовала акция «Вместе против диабета». 13 ноября на Московский вокзал прибыл специальный «поезд здоровья», сообщили в городском Комздраве.

    На вокзале в специально оборудованных вагонах медики проводят профилактические осмотры всех желающих. Осмотры включают в себя лабораторные, функциональные исследования и консультации врачей, в том числе узких специальностей.

    Акцию запустил Минздрав России совместно с РЖД. Ее цель — повысить осведомленность граждан о важности профилактических осмотров, в том числе на наличие сахарного диабета. 66 дней поезд ехал через всю Россию из Владивостока и преодолел расстояние в 20 тысяч километров. Акция прошла в 37 населенных пунктах. Уже завтра, 14 ноября, поезд окажется в конечном пункте — в Москве.

    Ранее ученые провели исследование и пришли к выводу, что избыток соли в рационе может спровоцировать развитие сахарного диабета второго типа.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ДиабетРЖДМинздравКомздравПоезд
    ЛАЙК2
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close