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    В Петербурге неизвестный со словами «там бомба» кинул черный пакет к 97-й поликлинике

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    В Петербурге полиция ищет молодого человека, пугавшего бомбой на подступах к больнице в Выборгском районе города. Брошенное им за ограду пришлось изучать взрывотехникам, стало известно «Фонтанке» 13 ноября.


    По предварительной информации, юноша в светлых джинсах и коричневой куртке привлёк к себе внимание на улице Кустодиева, 6, накануне в четвёртом часу дня. Проигнорировать его было сложно: с криком «там бомба» он метнул пакет на территорию 97-й поликлиники и поспешил исчезнуть.

    На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы и взрывотехники ОМОН Росгвардии. Последние изучили содержимое пакета — внутри оказался муляж гранаты Ф-1, без тротила, но с механической частью запала.

    Находку признали невзрывоопасной. Решать её дальнейшую судьбу будут полицейские.

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    Гость13 Ноя 2023 в 09:46
    Довели человека...
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