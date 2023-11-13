В Петербурге неизвестный со словами «там бомба» кинул черный пакет к 97-й поликлинике

В Петербурге полиция ищет молодого человека, пугавшего бомбой на подступах к больнице в Выборгском районе города. Брошенное им за ограду пришлось изучать взрывотехникам, стало известно «Фонтанке» 13 ноября.



По предварительной информации, юноша в светлых джинсах и коричневой куртке привлёк к себе внимание на улице Кустодиева, 6, накануне в четвёртом часу дня. Проигнорировать его было сложно: с криком «там бомба» он метнул пакет на территорию 97-й поликлиники и поспешил исчезнуть.

На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы и взрывотехники ОМОН Росгвардии. Последние изучили содержимое пакета — внутри оказался муляж гранаты Ф-1, без тротила, но с механической частью запала.