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    В Германии спецназ взял штурмом дом выходца из России. Мужчина держал оборону 34 часа

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    Немецкий спецназ штурмовал дом предполагаемого выходца из России Ойгена (Евгения) в Бранденбурге. Кроме его тела в доме нашли оружие и боеприпасы. В соцсетях мужчина выкладывал фото с российским гербом и Сталиным.

    Как пишут немецкие СМИ 12 ноября, мужчина был «рейхсбюргером». То есть не признавал существование ФРГ как государства. Он отказывался отдавать ребенка в школу, чем привлек внимание властей. После того, как мужчина не пустил в дом социальных работников, они вызвали полицию. Ойген забаррикадировался и открыл огонь.

    Когда спецназу удалось прорваться в здание, внутри нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, включая ручную гранату. Сам стрелок был найден мертвым на чердаке.

    В декабре 2022-го, в Германии были задержаны принц и россиянка. Группу из 23 человек местные власти заподозрили в заговоре с целью захвата власти. Все задержанные были сторонниками движения рейхсбюргеров. О том, что крылось за волной обысков и арестов, писала «Фонтанка».

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