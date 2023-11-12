В Германии спецназ взял штурмом дом выходца из России. Мужчина держал оборону 34 часа

Немецкий спецназ штурмовал дом предполагаемого выходца из России Ойгена (Евгения) в Бранденбурге. Кроме его тела в доме нашли оружие и боеприпасы. В соцсетях мужчина выкладывал фото с российским гербом и Сталиным.
Как пишут немецкие СМИ 12 ноября, мужчина был «рейхсбюргером». То есть не признавал существование ФРГ как государства. Он отказывался отдавать ребенка в школу, чем привлек внимание властей. После того, как мужчина не пустил в дом социальных работников, они вызвали полицию. Ойген забаррикадировался и открыл огонь.
Когда спецназу удалось прорваться в здание, внутри нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, включая ручную гранату. Сам стрелок был найден мертвым на чердаке.
В декабре 2022-го, в Германии были задержаны принц и россиянка. Группу из 23 человек местные власти заподозрили в заговоре с целью захвата власти. Все задержанные были сторонниками движения рейхсбюргеров. О том, что крылось за волной обысков и арестов, писала «Фонтанка».