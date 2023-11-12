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    От юга до севера. Посмотрите, как Петербург окружает Новый год

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    Несмотря на серые дни, вечера в Петербурге становятся чуть ярче. Причиной тому — новогодние ели, появляющиеся в разных районах города и раскрашивающие серый ноябрь яркими красками.

    Одной из первых ель появилась в Стрельне, рассказывает телеграм-канал «Фонтанки». Читатели сообщают о том, что полюбоваться на новогодние деревья уже можно на Выборгском шоссе, близ станции метро «Озерки», на Светлановской площади и пересечении Ленинского проспекта с улицей Котина.

    Сиять украшениям пока не мешает даже моросящий дождь.

    Местами огни на елках включают даже в те моменты, когда деревья еще не собраны. Так произошло, например, у станции метро «Черная речка». Там ель засияла 9 ноября.

    Напомним, что 2024 год в Петербурге собираются встречать с размахом. Традиционная рождественская ярмарка разместится на нескольких площадках, а Дворцовую площадь перекрывать не будут. Напротив, на главной площади города планируется провести гуляния. О том, как Петербург готовится к Новому году и сколько это стоит, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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