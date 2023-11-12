От юга до севера. Посмотрите, как Петербург окружает Новый год

Несмотря на серые дни, вечера в Петербурге становятся чуть ярче. Причиной тому — новогодние ели, появляющиеся в разных районах города и раскрашивающие серый ноябрь яркими красками.



Одной из первых ель появилась в Стрельне, рассказывает телеграм-канал «Фонтанки». Читатели сообщают о том, что полюбоваться на новогодние деревья уже можно на Выборгском шоссе, близ станции метро «Озерки», на Светлановской площади и пересечении Ленинского проспекта с улицей Котина.

