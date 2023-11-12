«Камила не показала свой результат». Валиева оказалась четвертой на этапе Гран-при в Казани

Протестом на судейство соревнований среди фигуристов может закончиться Гран-при в Казани. Тройка призеров среди женщин-одиночниц была определена 12 ноября.



Согласно официальным результатам, на первом месте оказалась Софья Муравьева, второе место — за Алиной Горбачевой, на третьем оказалась Дарья Садкова. Чемпионка Олимпиады Камила Валиева сенсационно оказалась лишь четвертой. Обладательница «бронзы» Казани заявила журналистам, что «оказалась на пьедестале не за счет того, что сделала свой максимум».



«Камила не показала свой результат. Поэтому эмоций сначала вообще никаких не было. Мы с ней все это время находились в Казани. Общались, ходили на тренировки все эти три дня», — цитирует Садкову ТАСС.

