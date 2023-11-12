«Камила не показала свой результат». Валиева оказалась четвертой на этапе Гран-при в Казани

Протестом на судейство соревнований среди фигуристов может закончиться Гран-при в Казани. Тройка призеров среди женщин-одиночниц была определена 12 ноября.
Согласно официальным результатам, на первом месте оказалась Софья Муравьева, второе место — за Алиной Горбачевой, на третьем оказалась Дарья Садкова. Чемпионка Олимпиады Камила Валиева сенсационно оказалась лишь четвертой. Обладательница «бронзы» Казани заявила журналистам, что «оказалась на пьедестале не за счет того, что сделала свой максимум».
«Камила не показала свой результат. Поэтому эмоций сначала вообще никаких не было. Мы с ней все это время находились в Казани. Общались, ходили на тренировки все эти три дня», — цитирует Садкову ТАСС.
Валиева заняла четвертое место после решения судей. Произвольную программу девушка прокатала со штрафами: упала с четверного тулупа и совершила ошибку на хореодорожке. Как сообщает РИА новости, команда фигуристки планирует подать протест на решение судей. Что именно станет предметом спора, неизвестно. После короткой программы фигуристка занимала первое место.
Напомним, что в сентябре 2023 года прошли первые слушания в Спортивном арбитражном суде по «делу Валиевой». О ситуации высказалась трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина: «Надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?! В деле Валиевой мы виноваты сами. Дали шанс недружественным странам указать на наши ошибки».