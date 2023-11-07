«Надо было красивее учиться врать». Роднина высказалась о деле Валиевой

В случае с допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой нужно было признать ошибку или «придумывать более красивую историю», считает трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина. Первые слушания по этому делу прошли с 26 по 28 сентября, а следующее заседание запланировано на 9–10 ноября.
«Не понимаю, когда говорят, что Валиеву специально хотят уничтожить. Надо очнуться и понять, что у нас есть ошибки и промахи. Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?! В деле Валиевой мы виноваты сами. Дали шанс недружественным странам указать на наши ошибки», — заявила Роднина в интервью Sport24.
Экс-спортсменка призвала «работать над собой, а не смотреть на кого-то другого и говорить, что у них тоже допинг».
В декабре 2021 года Камила Валиева сдала положительный допинг-тест на чемпионате России, однако информация о нарушении стала известна лишь через несколько месяцев, после победы сборной России в командном соревновании на Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года. В результате этого решено было отложить церемонию награждения до разрешения вопроса по делу Валиевой. Подробнее о деталях дела читайте в материале «Фонтанки».