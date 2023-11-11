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    По факту подрыва железной дороги в Рязанской области возбуждено дело по статье «теракт»

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    По факту крушения товарного поезда в Рязанской области возбуждено уголовное дело по статьям «террористический акт» и «незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Об этом вечером 11 ноября сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    «По данным следствия, в 07 часов 12 минут 11 ноября 2023 года произошел подрыв самодельного взрывного устройства на 190-м км 3-го главного пути перегона станций Рыбное — Блокпост 204-й км <...> в Рязанской области. В результате этого с рельсов сошло 19 вагонов грузового поезда, следовавшего сообщением от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги», — сказано в сообщении СК.

    Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
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    Уточняется, что из 19 сошедших с рельсов вагонов повреждения получили 15.

    Напомним, после подрыва получили травмы машинист состава и помощник машиниста. Ранее в субботу правоохранителями были опубликованы фото, по которым можно составить достаточно подробное представление о масштабе разрушений после крушения товарного поезда в Рязанской области.

    Практически сразу стало ясно, что крушение произошло «из-за вмешательства посторонних лиц».

    Как заявляют в СК, задержек движения поездов не допущено.

    Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

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    Крушение поезда в Рязанской области
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    Комментарии 18

    Гость11 Ноя 2023 в 20:04
    .... а это было в плане?
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    Гость11 Ноя 2023 в 20:03
    шпала треснула значит.
    +0−0
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