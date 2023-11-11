По факту подрыва железной дороги в Рязанской области возбуждено дело по статье «теракт»

По факту крушения товарного поезда в Рязанской области возбуждено уголовное дело по статьям «террористический акт» и «незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Об этом вечером 11 ноября сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

«По данным следствия, в 07 часов 12 минут 11 ноября 2023 года произошел подрыв самодельного взрывного устройства на 190-м км 3-го главного пути перегона станций Рыбное — Блокпост 204-й км <...> в Рязанской области. В результате этого с рельсов сошло 19 вагонов грузового поезда, следовавшего сообщением от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги», — сказано в сообщении СК.

Уточняется, что из 19 сошедших с рельсов вагонов повреждения получили 15.

Напомним, после подрыва получили травмы машинист состава и помощник машиниста. Ранее в субботу правоохранителями были опубликованы фото, по которым можно составить достаточно подробное представление о масштабе разрушений после крушения товарного поезда в Рязанской области.



Практически сразу стало ясно, что крушение произошло «из-за вмешательства посторонних лиц».



Как заявляют в СК, задержек движения поездов не допущено.

