Европейский университет рассказал, за что на него составили два протокола. Дело в восьми книгах, которые прокуратура забрала еще в мае

Поводом для составления протоколов на Европейский университет по статье 20.33 за участие в деятельности «нежелательных» организаций стали восемь книг, которые попали в библиотеку ЕУСПб задолго до принятия соответствующего закона, рассказали в Европейском университете «Фонтанке» 11 ноября.
В университетской библиотеке хранились восемь научных книг, изданных при поддержке Института «Открытое общество»*, признанного нежелательным в 2015 году, и Института Кеннана — подразделения Международного центра Вудро Вильсона**, признанного нежелательным в 2022 году. В их числе «Российское интернет-пространство: развитие и структура», «Встретить дракона: толкование изначального смысла «Лао-цзы» и «Методические материалы и программы к специализированным курсам по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам».
Как подчеркнули в университете, книги были изданы и переданы в библиотеку в период с 2000-го по 2009 год, задолго до принятия федерального закона о нежелательных организациях. «После принятия законодательства о нежелательных организациях книги хранились в закрытом специальном фонде и никому не выдавались», — отметили в ЕУСПб. Кроме того, эти книги прокуратура изъяла еще во время майской проверки в университете.
«С постановлениями прокуратуры университет не согласен и готовит возражения для суда», — рассказали «Фонтанке».
На Европейский университет в Петербурге составили два протокола по статье 20.33 КоАП РФ об участии в деятельности «нежелательной организации». Материалы дел поступили в Дзержинский районный суд.