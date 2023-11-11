Европейский университет рассказал, за что на него составили два протокола. Дело в восьми книгах, которые прокуратура забрала еще в мае

Поводом для составления протоколов на Европейский университет по статье 20.33 за участие в деятельности «нежелательных» организаций стали восемь книг, которые попали в библиотеку ЕУСПб задолго до принятия соответствующего закона, рассказали в Европейском университете «Фонтанке» 11 ноября.



В университетской библиотеке хранились восемь научных книг, изданных при поддержке Института «Открытое общество»*, признанного нежелательным в 2015 году, и Института Кеннана — подразделения Международного центра Вудро Вильсона**, признанного нежелательным в 2022 году. В их числе «Российское интернет-пространство: развитие и структура», «Встретить дракона: толкование изначального смысла «Лао-цзы» и «Методические материалы и программы к специализированным курсам по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам».