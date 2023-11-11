На Европейский университет в Петербурге составили два протокола за участие в деятельности «нежелательной организации»

На Европейский университет в Петербурге составили два протокола по статье 20.33 КоАП РФ об участии в деятельности «нежелательной организации». Материалы дел поступили в Дзержинский районный суд, подтвердили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга 11 ноября.
Суть претензий к университету пока не уточняют. Даты судебных заседаний также еще не назначены. Напомним, что за сотрудничество с организацией, получившей статус «нежелательной», а также репосты ее материалов сначала грозит административная ответственность — штраф до 15 тысяч рублей для граждан и до 100 тысяч для юрлиц, а за повторное нарушение уже возбуждается уголовное дело.
В октябре этого года Генпрокуратура признала «нежелательным» Центрально-Европейский университет (CEU) в Австрии. Тогда в ведомстве заявили, что Central European University называет своей целью продвижение ценностей «открытого общества и демократии», однако сейчас усилия университета «сосредоточены на дискредитации специальной военной операции и политического руководства» России. С вузом, в том числе, сотрудничали преподаватели Европейского университета в Петербурге, заметили в СМИ.
В мае Европейский университет уже проверяли на предмет экстремизма. Тогда в университет приходили сотрудники прокуратуры и читали научные работы и дипломы студентов.
Сейчас по статье 20.33 в Петербурге также проводится проверка в отношении местной религиозной организации «Церковь евангельских христиан «Пробуждение Наций». Привлечь к ответственности ее пытались еще в октябре, но тогда протокол вернули составителям, заметила «Фонтанка». В социальных сетях церкви в августе было опубликовано обращение, где представители организации утверждают, что не сотрудничают с международной религиозной организации «Завет церквей TCCN». Ее суд признал нежелательной еще в июне.