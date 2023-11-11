На Европейский университет в Петербурге составили два протокола за участие в деятельности «нежелательной организации»

На Европейский университет в Петербурге составили два протокола по статье 20.33 КоАП РФ об участии в деятельности «нежелательной организации». Материалы дел поступили в Дзержинский районный суд, подтвердили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга 11 ноября.



Суть претензий к университету пока не уточняют. Даты судебных заседаний также еще не назначены. Напомним, что за сотрудничество с организацией, получившей статус «нежелательной», а также репосты ее материалов сначала грозит административная ответственность — штраф до 15 тысяч рублей для граждан и до 100 тысяч для юрлиц, а за повторное нарушение уже возбуждается уголовное дело.