Прокуратура изучает выпускные работы магистров и аспирантов Европейского университета

Сотрудники прокуратуры проверяют в Европейском университете в Петербурге исполнение законодательства об образовании. Об этом «Фонтанке» сообщили в вузе 17 мая.



«Комиссия проверяет документацию по учебному процессу, в том числе — выпускные квалификационные работы магистров и темы работ аспирантов», — добавили в университете. Проверка проходит в выездном формате, занятия в вузе проводятся по расписанию.



Ранее стало известно, что сотрудники прокуратуры пришли с проверкой в вуз после жалобы гражданина. СМИ писали, что интерес ведомства может быть связан с законодательством об экстремизме.

