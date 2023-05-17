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    Прокуратура изучает выпускные работы магистров и аспирантов Европейского университета

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    Сотрудники прокуратуры проверяют в Европейском университете в Петербурге исполнение законодательства об образовании. Об этом «Фонтанке» сообщили в вузе 17 мая.

    «Комиссия проверяет документацию по учебному процессу, в том числе — выпускные квалификационные работы магистров и темы работ аспирантов», — добавили в университете. Проверка проходит в выездном формате, занятия в вузе проводятся по расписанию.

    Ранее стало известно, что сотрудники прокуратуры пришли с проверкой в вуз после жалобы гражданина. СМИ писали, что интерес ведомства может быть связан с законодательством об экстремизме.

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