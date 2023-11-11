Погоня со стрельбой за тягачом на юге Петербурга попала на видео. Водитель отбивался

Габариты большегрузного автомобиля не помешали водителю посоревноваться с полицейскими в скорости и маневренности в Кировском районе Петербурга. Наездил на ворох протоколов и уголовную статью.



Оперативное видео 11 ноября опубликовало ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным ведомства, Volvo FH12 привлёк внимание ДПС у дома 81 на проспекте Стачек около четырех часов вечера 8 ноября, но быстро заглянуть в документы сидевшего за рулем не вышло.

Водитель остался глух к свистку и слеп для жезла, зато без устали давил на газ. Через десять минут уже на проспекте Маршала Жукова полицейским пришлось стрелять.