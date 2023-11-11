Погоня со стрельбой за тягачом на юге Петербурга попала на видео. Водитель отбивался

Габариты большегрузного автомобиля не помешали водителю посоревноваться с полицейскими в скорости и маневренности в Кировском районе Петербурга. Наездил на ворох протоколов и уголовную статью.
Оперативное видео 11 ноября опубликовало ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным ведомства, Volvo FH12 привлёк внимание ДПС у дома 81 на проспекте Стачек около четырех часов вечера 8 ноября, но быстро заглянуть в документы сидевшего за рулем не вышло.
Водитель остался глух к свистку и слеп для жезла, зато без устали давил на газ. Через десять минут уже на проспекте Маршала Жукова полицейским пришлось стрелять.
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Табельное оружие, похоже, не слишком впечатлило. После остановки, как сообщают в ведомстве, 37-летний мужчина сопротивлялся так, что инспектору потребовалась медицинская помощь — его ударили руками несколько раз.
Строптивого водителя всё же удалось доставить в отдел. По данным полиции, было похоже, что дерзости ему добавили наркотики. Тягач передали на спецстоянку. Как оказалось, машина с такими номерами снята с регистрационного учёта.
В отношении задержанного оформили протоколы по шести статьям КоАП, в их числе неостановка, выезд на встречную полосу и управление машиной с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством.
Активное сопротивление сотруднику ДПС обернулось уголовным делом о применении неопасного для жизни насилия к представителю власти (318 УК). Водителя задержали на двое суток. Пострадавший инспектор после оказания медпомощи вернулся к службе.