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    Учительница из Никольского по указке мошенников попала в схему, по выходе из которой обеднела на 1,6 млн

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    В Петербурге множатся заявления о новой мошеннической схеме, одним из первопроходцев которой стала редакция «Фонтанки». Журналисты читают новости каждый день и ночь, о нахальстве наслышаны. А в Никольском Ленинградской области жулики нашли свою неинформированную жертву.

    Накануне в полицию обратилась 53-летняя учительница одной из школ в Никольском, стало известно «Фонтанке» 11 ноября. Женщина поделилась, что четыре дня назад во время урока ей пришло сообщение от директора в мессенджере «Телеграм». В нем говорилось, что с ней должен связаться некий «куратор внешней безопасности» Куликов и обсудить некую неприятную ситуацию.

    Куликов не заставил себя ждать, и в уши учителя полилась «песня» и про подозрительную деятельность банка, и про следствие, под которым находится директор, и про переводы с ее счета для ВСУ. По классике, в дело включился Центробанк и обещал от всех бед учителя спасти. Женщина отпросилась с работы и поехала домой. Поставила на зарядку телефон, пообедала, все это время оставалась на связи с мошенниками. За ней приехало оплаченное «доброжелателями» такси и отвезло в Колпино, к банку внутри торгового центра. Женщина сняла со счета все, что на нем было, больше 600 тысяч, и в том же ТЦ положила деньги на счет мошенников. Еще одно оплаченное такси отвезло ее домой.

    Сотрудник Центробанка участливо интересовался о дороге и велел на следующий день брать отгул и кредит. Он обещал женщине, что через 48 часов все ее деньги вернуться к ней из «безопасной ячейки».

    Банк дал учительнице почти миллион, она тут же его обналичила и поехала к другому банкомату отправлять деньги мошенникам. Ее еще немного повозили по банкам, но новые кредиты ей больше не дали. «Центробанк» обещал процедуру спасения женщины от злодеев продолжить и на следующий день. Но учитель решила все же уточнить у настоящего директора, что вообще происходит. Поняла и пошла в полицию с заявлением об ущербе в 1,6 млн рублей.

    По такой же схеме пытались «развести» корреспондентов «Фонтанки» и даже депутатов городского парламента. Не вышло. Зато кроме учительницы вышло с врачом Мариинской больницы.

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