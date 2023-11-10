Мошенники продолжают осваивать схему с двойниками. На этот раз «клонировали» главу Мариинской больницы и добились успеха

Врач Мариинской больницы стал жертвой обмана, который начался с сообщения якобы от главного врача. Доктору звонили убедительные люди из ФСБ и Центробанка, пугали переводами украинским благотворителям.
Как стало известно «Фонтанке», один из сотрудников больницы обратился в полицию 10 ноября. Накануне ему пришло сообщение от главврача, на аватарке был его портрет — как и в случае с главой городского парламента, а также директором «Фонтанки».
«Главврач» сообщил доктору, что ему будет звонить некий «сотрудник ФСБ Куприянов» по важному вопросу, просил оказать содействие. «Чекист» убедил медика, что с его счета пытались перевести 250 тысяч благотворительной организации, которая занимается помощью украинским военным. Целью звонка якобы было убедиться, сам врач намеревался отдать деньги, или злодеи получили доступ к его счетам.
Сотрудник велел не класть трубку, а также зайти на сайт ФСБ «чтобы IP адрес телефона стал известен для дальнейшей прослушки разговоров».
Затем в дело вступил некий Рыбаков, «сотрудник службы безопасности Центробанка». Он сочинял про «основной счет» и что деньги «замещены резервными средствами». Велели снять как можно больше, при этом надо было замечать необычное в действиях сотрудников банка и запоминать их фамилии.
Доктор заподозрил неладное и позвонил настоящему начальнику, только когда уже потерял 300 тысяч рублей. Проводится проверка.