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    У спикера петербургского парламента появился двойник. Он пишет в телеграм также раздвоившемуся депутату Вишневскому

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    2 комментария

    Депутат петербургского парламента Борис Вишневский получил сообщение в телеграм от пользователя «Александр Николаевич Бельский». Как рассказал «Фонтанке» депутат, он сразу не поверил в то, что это спикер петербургского парламента, из-за манеры речи.

    «Текст был примерно такой: Борис Лазаревич¸ здравствуйте (уже странно — мы с ним на «ты», на «вы» — только на заседаниях). Вам будет звонить сотрудник правоохранительных органов такой-то (фамилия, — не запомнил, конечно). Просьба переговорить и отнестись со всей серьезностью. Речь о безопасности данных. Информацию о разговоре не разглашать», — пересказал содержание переписки Вишневский. По его словам, он тут же позвонил Бельскому, потому что решил, что спикера городского парламента взломали. После этого псевдо-Бельский написал ещё и помощнику Вишневского. На звонки в мессенджерах от «сотрудников» Вишневский и его помощник не ответили. По словам Вишневского, он сразу же заблокировал аккаунт звонившего, который начинался с букв FCB.

    Историю с клоном спикера ЗакСа депутат вспомнил, так как и от его, Вишневского, имени 9 ноября его знакомые начали получать странные сообщения. Например, одного из них двойник Вишневского спросил в телеграме, знает ли он что-то о некой проверке. По словам Вишневского, он планирует обратиться в правоохранительные органы.

    О том, что телефонные мошенники осваивают новые схемы и новые скрипты для подбора жертв, ранее писала «Фонтанка». Для «разогрева» клиентов притворяются директором организации и от его имени готовят к «звонку от ФСБ».

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    Вишневский
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    Комментарии 2

    Гость09 Ноя 2023 в 17:54
    милонов?!
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