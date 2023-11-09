У спикера петербургского парламента появился двойник. Он пишет в телеграм также раздвоившемуся депутату Вишневскому

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский получил сообщение в телеграм от пользователя «Александр Николаевич Бельский». Как рассказал «Фонтанке» депутат, он сразу не поверил в то, что это спикер петербургского парламента, из-за манеры речи.



«Текст был примерно такой: Борис Лазаревич¸ здравствуйте (уже странно — мы с ним на «ты», на «вы» — только на заседаниях). Вам будет звонить сотрудник правоохранительных органов такой-то (фамилия, — не запомнил, конечно). Просьба переговорить и отнестись со всей серьезностью. Речь о безопасности данных. Информацию о разговоре не разглашать», — пересказал содержание переписки Вишневский. По его словам, он тут же позвонил Бельскому, потому что решил, что спикера городского парламента взломали. После этого псевдо-Бельский написал ещё и помощнику Вишневского. На звонки в мессенджерах от «сотрудников» Вишневский и его помощник не ответили. По словам Вишневского, он сразу же заблокировал аккаунт звонившего, который начинался с букв FCB.