В Коломне возле конструкторского бюро слышали взрыв. Территория перекрыта

Здание пострадало в подмосковной Коломне ночью 11 ноября. Жители слышали взрывы, сообщается о вероятной атаке беспилотника и работе ПВО.
Как передает портал MSK1, к часу ночи в Коломне перекрытой экипажами полиции оказалась территория вокруг НПК «Конструкторское бюро машиностроения».
В соцсетях распространяются видео, на которых видно дым и повреждения в доме — выбило стекла.
UPD: Минобороны РФ в 01.24 сообщило о перехвате двух украинских БПЛА над территорией России.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей", - завили в военном ведомстве.