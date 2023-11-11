    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, южн

    755мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.05eur98.32

    В Коломне возле конструкторского бюро слышали взрыв. Территория перекрыта

    12059
    17 комментариев

    Здание пострадало в подмосковной Коломне ночью 11 ноября. Жители слышали взрывы, сообщается о вероятной атаке беспилотника и работе ПВО.

    Как передает портал MSK1, к часу ночи в Коломне перекрытой экипажами полиции оказалась территория вокруг НПК «Конструкторское бюро машиностроения».

    В соцсетях распространяются видео, на которых видно дым и повреждения в доме — выбило стекла.

    UPD: Минобороны РФ в 01.24 сообщило о перехвате двух украинских БПЛА над территорией России.

    "Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей", - завили в военном ведомстве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КоломнаАтака беспилотника
    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close