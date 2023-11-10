Житель Петербурга сознался, что нечаянно убил мать

Полиция Выборгского района Петербурга разбирается с гибелью женщины на кухне ее квартиры. Смерти предшествовал скандал с сыном.



Как стало известно «Фонтанке», протокол явки с повинной в отделе полиции днем 10 ноября подписал 30-летний житель Петербурга. Ранним утром накануне он поругался с мамой на бытовой почве, находясь дома в квартире на Большом Сампсониевском. Во время ссоры он якобы толкнул женщину двумя руками. Она упала на пол кухни, головой ударилась о дверной косяк. Тут же умерла.

Молодой человек позже осознал, что смерть мамы на его совести и пошел сдаваться.