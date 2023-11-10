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    Житель Петербурга сознался, что нечаянно убил мать

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    Полиция Выборгского района Петербурга разбирается с гибелью женщины на кухне ее квартиры. Смерти предшествовал скандал с сыном.

    Как стало известно «Фонтанке», протокол явки с повинной в отделе полиции днем 10 ноября подписал 30-летний житель Петербурга. Ранним утром накануне он поругался с мамой на бытовой почве, находясь дома в квартире на Большом Сампсониевском. Во время ссоры он якобы толкнул женщину двумя руками. Она упала на пол кухни, головой ударилась о дверной косяк. Тут же умерла.

    Молодой человек позже осознал, что смерть мамы на его совести и пошел сдаваться.

    Раньше его дважды судили за умышленный вред здоровью — тяжкий и средней степени тяжести.

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    Сын убил мать
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