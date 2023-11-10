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    Минюст признал иноагентами «Грозу»* и «Кедр.медиа»*

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    Минюст РФ в пятницу, 10 ноября, признал иностранными агентами интернет-источник «Кедр.медиа»*, проект «Гроза»*, а также журналиста Сергея Колдобского* (Шелина) и псковского блогера Алексея Малова*. Об этом стало известно из сообщения ведомства.

    Также Минюст опубликовал и причины внесения в реестр иностранных агентов:

    «Гроза»* осуществляла деятельность, направленную на формирование негативного образа России, распространяла недостоверную информацию о решениях власти, в том числе в сфере образования. Также пропагандировала образовательную иностранную организацию, признанную нежелательной в РФ. Кроме того, распространяла материалы иноагентов.

    «Кедр.медиа»* распространял для неограниченного круга лиц информацию и материалы иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российской власти, в том числе в сфере экологии и природоохранной деятельности.

    Журналист Сергей Колдобский* (Шелин) принимал участие в создании материалов иноагентов, сотрудничал с интернет-изданиями, включенными в реестр иностранных агентов. Также работает корреспондентом в одном из них.

    Алексей Малов* принимал участие в создании материалов иностранных агентов и распространял недостоверную информацию о решениях и политике власти РФ.

    *Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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