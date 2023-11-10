Минюст признал иноагентами «Грозу»* и «Кедр.медиа»*

Минюст РФ в пятницу, 10 ноября, признал иностранными агентами интернет-источник «Кедр.медиа»*, проект «Гроза»*, а также журналиста Сергея Колдобского* (Шелина) и псковского блогера Алексея Малова*. Об этом стало известно из сообщения ведомства.



Также Минюст опубликовал и причины внесения в реестр иностранных агентов:

«Гроза»* осуществляла деятельность, направленную на формирование негативного образа России, распространяла недостоверную информацию о решениях власти, в том числе в сфере образования. Также пропагандировала образовательную иностранную организацию, признанную нежелательной в РФ. Кроме того, распространяла материалы иноагентов.

