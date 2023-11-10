Минюст признал иноагентами «Грозу»* и «Кедр.медиа»*

Минюст РФ в пятницу, 10 ноября, признал иностранными агентами интернет-источник «Кедр.медиа»*, проект «Гроза»*, а также журналиста Сергея Колдобского* (Шелина) и псковского блогера Алексея Малова*. Об этом стало известно из сообщения ведомства.
Также Минюст опубликовал и причины внесения в реестр иностранных агентов:
«Гроза»* осуществляла деятельность, направленную на формирование негативного образа России, распространяла недостоверную информацию о решениях власти, в том числе в сфере образования. Также пропагандировала образовательную иностранную организацию, признанную нежелательной в РФ. Кроме того, распространяла материалы иноагентов.
«Кедр.медиа»* распространял для неограниченного круга лиц информацию и материалы иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российской власти, в том числе в сфере экологии и природоохранной деятельности.
Журналист Сергей Колдобский* (Шелин) принимал участие в создании материалов иноагентов, сотрудничал с интернет-изданиями, включенными в реестр иностранных агентов. Также работает корреспондентом в одном из них.
Алексей Малов* принимал участие в создании материалов иностранных агентов и распространял недостоверную информацию о решениях и политике власти РФ.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.