В Петербурге установят памятник Шаляпину. Вот как он будет выглядеть

В Петропавловской крепости выбрали эскиз памятника певцу и музыканту Федору Шаляпину. Результаты открытого архитектурного конкурса, организованного комитетом по градостроительству и архитектуре при участии Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина, объявили 10 ноября.



Первое место занял эскиз скульптора Евгения Ротанова и архитектора Ивана Кожина. «Понятно, что здесь есть вдохновение работой Кустодиева — наверное, самым узнаваемым образом Шаляпина в нашем сознании. С точки зрения постановки памятника и благоустройства площади все предельно консервативно и лаконично. Оно не должно перетягивать внимание с самой фигуры, которая весьма экспрессивна», — рассказал Кожин «Фонтанке».