В Петербурге установят памятник Шаляпину. Вот как он будет выглядеть

В Петропавловской крепости выбрали эскиз памятника певцу и музыканту Федору Шаляпину. Результаты открытого архитектурного конкурса, организованного комитетом по градостроительству и архитектуре при участии Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина, объявили 10 ноября.
Первое место занял эскиз скульптора Евгения Ротанова и архитектора Ивана Кожина. «Понятно, что здесь есть вдохновение работой Кустодиева — наверное, самым узнаваемым образом Шаляпина в нашем сознании. С точки зрения постановки памятника и благоустройства площади все предельно консервативно и лаконично. Оно не должно перетягивать внимание с самой фигуры, которая весьма экспрессивна», — рассказал Кожин «Фонтанке».
Второе место присудили проекту Арсена Левоняна и Елизаветы Силаевой — это бронзовая статуя, которая изображает певца в момент выступления. Третье место досталось эскизу Константина Гарапача. Он представил исполнителя сидящим в театральном кресле.
Победителю полагается приз в размере 400 тыс. рублей, занявшим второе и третье место — по 100 тыс. рублей каждому.
В конкурсе, который длился почти три месяца, участвовали более 60 работ. Посмотреть на все предложенные варианты можно до 11 ноября включительно, выставка открыта до 18:00.
Памятник собираются установить в Александровском парке, рядом с Музыкальным театром имени Ф. И. Шаляпина. Как уточнил заместитель комитета по культуре Фёдор Болтин, предполагается, что памятник Шаляпину появится в 2026 году.