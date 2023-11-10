Россия направила 25 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа

МЧС России направило 25 тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа. Об этом ведомство заявило 10 ноября.
Самолет Ил-76 уже вылетел из аэропорта Казани. У него на борту — продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи и пледы. Груз доставят на территорию Египта и передадут представителям Красного Полумесяца. Они перенаправят помощь в сектор Газа.
МЧС России
Кроме того, Турция направила в сектор Газа медицинскую помощь. По данным турецкого минздрава, в Газу через Египет отправлены 8 полностью оборудованных полевых госпиталей, где можно проводить любые операции, 20 машин скорой помощи, медикаменты и предметы первой необходимости. Помимо этого, Турция, Египет и Израиль создали координационную группу по вывозу раненых из сектора Газа, сообщает РИА Новости.
Ранее Катар, США и Израиль вели переговоры о трехдневной гуманитарной паузе для доставки помощи в Газу и освобождения некоторых заложников, удерживаемых в секторе. Израильские власти согласились на временное прекращение огня, но только на 4 часа.