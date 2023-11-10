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    Пенсионер домогался девочки-подростка в петербургском кафе и довел её до слез

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    19 комментариев

    Сотрудникам полиции пришлось посетить кафе в Калининском районе после жалобы местного жителя на педофилию.

    Местный житель сообщил об обиде, которую его 16-летней дочери нанесли 8 ноября около семи дня в кафе на Светлановском проспекте, стало известно «Фонтанке» 10 ноября. По предварительной информации, немолодой мужчина приставал к девочке и довел её до слез.

    Сотрудники полиции задержали на месте подозреваемого — 64-летнего жителя соседнего с кафе дома.

    Его доставили в отдел, где для начала составили протокол о «мелком хулиганстве».

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 19

    Гость10 Ноя 2023 в 11:58
    Соблазнила наверно.
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