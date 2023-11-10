Пенсионер домогался девочки-подростка в петербургском кафе и довел её до слез

Сотрудникам полиции пришлось посетить кафе в Калининском районе после жалобы местного жителя на педофилию.



Местный житель сообщил об обиде, которую его 16-летней дочери нанесли 8 ноября около семи дня в кафе на Светлановском проспекте, стало известно «Фонтанке» 10 ноября. По предварительной информации, немолодой мужчина приставал к девочке и довел её до слез.



Сотрудники полиции задержали на месте подозреваемого — 64-летнего жителя соседнего с кафе дома.



Его доставили в отдел, где для начала составили протокол о «мелком хулиганстве».

