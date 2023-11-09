ГБР Украины возбудило дело против офицера, подарившего гранаты помощнику Залужного

Уголовное дело о приобретении, хранении и сбыте взрывных устройств возбуждено против офицера, который подарил боевые гранаты помощнику главного командующего украинскими войсками Геннадию Частякову, погибшему в результате взрыва одной из них. Об этом 9 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на госбюро расследований Украины.

По версии ведомства, офицер приобрел 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат DM 51a2, упаковал их в подарочный ящик и передал военнослужащему Геннадию Частякову — в качестве подарка на день рождения. Еще две гранаты остались у офицера в кабинете. Ему предъявлено обвинение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.