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    ГБР Украины возбудило дело против офицера, подарившего гранаты помощнику Залужного

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    Уголовное дело о приобретении, хранении и сбыте взрывных устройств возбуждено против офицера, который подарил боевые гранаты помощнику главного командующего украинскими войсками Геннадию Частякову, погибшему в результате взрыва одной из них. Об этом 9 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на госбюро расследований Украины.

    По версии ведомства, офицер приобрел 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат DM 51a2, упаковал их в подарочный ящик и передал военнослужащему Геннадию Частякову — в качестве подарка на день рождения. Еще две гранаты остались у офицера в кабинете. Ему предъявлено обвинение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.

    Как писали украинские СМИ, Частяков погиб 6 октября в Киевской области из-за неосторожного обращения с гранатой. Его сын попал в больницу в тяжелом состоянии. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что взорвавшуюся гранату ему подарил коллега. Клименко уточнил, что военнослужащий сначала дал подержать гранату сыну, затем забрал ее и выдернул кольцо. По словам спикера МВД Украины Марьяны Ревы, офицер предупредил Частякова о том, что взрывное устройство боевое.

    «Фонтанка» писала, что в результате гибели помощника главкома ВСУ Валерия Залужного было возбуждено дело по статьям об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

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