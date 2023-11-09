ГБР Украины возбудило дело против офицера, подарившего гранаты помощнику Залужного

Уголовное дело о приобретении, хранении и сбыте взрывных устройств возбуждено против офицера, который подарил боевые гранаты помощнику главного командующего украинскими войсками Геннадию Частякову, погибшему в результате взрыва одной из них. Об этом 9 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на госбюро расследований Украины.
По версии ведомства, офицер приобрел 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат DM 51a2, упаковал их в подарочный ящик и передал военнослужащему Геннадию Частякову — в качестве подарка на день рождения. Еще две гранаты остались у офицера в кабинете. Ему предъявлено обвинение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.
Как писали украинские СМИ, Частяков погиб 6 октября в Киевской области из-за неосторожного обращения с гранатой. Его сын попал в больницу в тяжелом состоянии. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что взорвавшуюся гранату ему подарил коллега. Клименко уточнил, что военнослужащий сначала дал подержать гранату сыну, затем забрал ее и выдернул кольцо. По словам спикера МВД Украины Марьяны Ревы, офицер предупредил Частякова о том, что взрывное устройство боевое.
«Фонтанка» писала, что в результате гибели помощника главкома ВСУ Валерия Залужного было возбуждено дело по статьям об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием и боеприпасами.