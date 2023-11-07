На Украине возбудили дело по статье об умышленном убийстве после смерти помощника главкома ВСУ Залужного

Из-за гибели помощника главкома ВСУ Валерия Залужного возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном убийстве и о незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую Специализированную прокуратуру в сфере обороны Центрального региона.
Накануне стало известно, что помощник Залужного Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты, преподнесенной ему ко дню рождения в подарочном наборе. Следствие считает, что в прошедший понедельник украинский военный вернулся домой с подарками от коллег — среди них был ящик, в котором находились шесть гранат западного образца. Одну из гранат взял сын помощника Залужного. Тот забрал у ребенка боеприпас и выдернул кольцо, спровоцировав взрыв.
Украинский военный погиб на месте, его 13-летний сын госпитализирован с тяжелыми ранениями. Также пострадала 11-летняя дочь.
Пресс-секретарь МВД Украины Марьяна Рева, передает ТАСС, рассказала, что Геннадий Частяков был предупрежден, что в подарке находятся боевые гранаты. По ее словам, погибший, вероятно, воспринял эту информацию как шутку.
Украинский министр МВД Игорь Клименко уточнял, что в квартире у Частякова полиция нашла еще 5 неразорвавшихся гранат. Выявлен и коллега-военнослужащий, который подарил Частякову боеприпасы. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичные гранаты. Следствие продолжается.