На Украине возбудили дело по статье об умышленном убийстве после смерти помощника главкома ВСУ Залужного

Из-за гибели помощника главкома ВСУ Валерия Залужного возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном убийстве и о незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую Специализированную прокуратуру в сфере обороны Центрального региона.

Накануне стало известно, что помощник Залужного Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты, преподнесенной ему ко дню рождения в подарочном наборе. Следствие считает, что в прошедший понедельник украинский военный вернулся домой с подарками от коллег — среди них был ящик, в котором находились шесть гранат западного образца. Одну из гранат взял сын помощника Залужного. Тот забрал у ребенка боеприпас и выдернул кольцо, спровоцировав взрыв.