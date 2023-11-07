Достал гранату и показал сыну. Стали известны подробности гибели помощника главкома ВСУ Залужного

Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате подрыва гранаты, которую ему подарили. Об этом 6 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД страны Игоря Клименко.



Министр рассказал, что в понедельник майор Частяков отмечал день рождения и получил от коллеги подарок с гранатами нового западного образца. «Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв», – пишет Клименко, отмечая, что эти обстоятельства удалось установить в ходе первоочередных следственных действий.

