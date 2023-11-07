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    Достал гранату и показал сыну. Стали известны подробности гибели помощника главкома ВСУ Залужного

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    Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате подрыва гранаты, которую ему подарили. Об этом 6 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД страны Игоря Клименко.

    Министр рассказал, что в понедельник майор Частяков отмечал день рождения и получил от коллеги подарок с гранатами нового западного образца. «Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв», – пишет Клименко, отмечая, что эти обстоятельства удалось установить в ходе первоочередных следственных действий.

    В квартире полиция нашла еще пять неразорвавшихся гранат, их отправили на экспертизу. Обнаружен и коллега-военнослужащий, который подарил Частякову боеприпасы. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичных гранаты. Следствие продолжается.

    О гибели помощника Залужного в селе Чайки под Киевом стало известно 6 ноября. При взрыве также серьезно пострадал его 13-летний сын. Сообщалось, что в тот момент в доме также находились жена и дочь погибшего, они не пострадали.

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