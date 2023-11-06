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    Праздновал день рождения. Помощник главкома ВСУ Залужного погиб под Киевом от взрыва

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    В Киевской области в результате взрыва погиб помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом вечером 6 ноября пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Инцидент произошел в селе Чайки. По данным местного МВД, 39-летний военный погиб у себя дома «в результате неосторожного обращения с боеприпасом». Тяжело ранен его 13-летний сын, мальчика госпитализировали.

    По информации украинских журналистов, погибшим является Геннадий Частяков, работавший помощником Залужного. В момент взрыва в доме также находились жена и дочь мужчины, они не пострадали.

    Сам Залужный информацию подтвердил. По его словам, майор Частяков праздновал дома день рождения. «В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство», – уточняет главком ВСУ. Изначально СМИ писали, что взорвалась граната.

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