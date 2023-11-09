Музыкальный сервис Spotify оштрафовали на 6 млн рублей за нежелание локализовать данные россиян

Мировой суд в Москве оштрафовал стриминговый сервис Spotify за повторный отказ локализовать в РФ персональные данные россиян. Это уже второй штраф компании за полгода.
Судья мирового судебного участка № 422 признал компанию Spotify AB виновной по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ («Повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения данных российских граждан с использованием баз данных на территории РФ»), сообщает 9 ноября ТАСС со ссылкой на информацию суда. Сервис получил административный штраф в 6 миллионов рублей.
В июне 2023 года Spotify уже штрафовали в России за отказ локализовать данные граждан РФ. Тогда штраф составил 500 тысяч рублей.
Spotify — это стриминговый сервис, который позволяет легально слушать музыку, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. Весной 2022 года, после начала военных действий на Украине, сервис прекратил работу в России.
В сентябре за повторный отказ локализовать данные россиян московский суд оштрафовал компанию Match Groop LLC, которая владеет сайтом знакомств Tinder, и стриминговый сервис Twitch. Штрафы составили 10 и 13 миллионов рублей соответственно.