Музыкальный сервис Spotify оштрафовали на 6 млн рублей за нежелание локализовать данные россиян

Мировой суд в Москве оштрафовал стриминговый сервис Spotify за повторный отказ локализовать в РФ персональные данные россиян. Это уже второй штраф компании за полгода.



Судья мирового судебного участка № 422 признал компанию Spotify AB виновной по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ («Повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения данных российских граждан с использованием баз данных на территории РФ»), сообщает 9 ноября ТАСС со ссылкой на информацию суда. Сервис получил административный штраф в 6 миллионов рублей.