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    Музыкальный сервис Spotify оштрафовали на 6 млн рублей за нежелание локализовать данные россиян

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    Мировой суд в Москве оштрафовал стриминговый сервис Spotify за повторный отказ локализовать в РФ персональные данные россиян. Это уже второй штраф компании за полгода.

    Судья мирового судебного участка № 422 признал компанию Spotify AB виновной по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ («Повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения данных российских граждан с использованием баз данных на территории РФ»), сообщает 9 ноября ТАСС со ссылкой на информацию суда. Сервис получил административный штраф в 6 миллионов рублей.

    В июне 2023 года Spotify уже штрафовали в России за отказ локализовать данные граждан РФ. Тогда штраф составил 500 тысяч рублей.

    Spotify — это стриминговый сервис, который позволяет легально слушать музыку, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. Весной 2022 года, после начала военных действий на Украине, сервис прекратил работу в России.

    В сентябре за повторный отказ локализовать данные россиян московский суд оштрафовал компанию Match Groop LLC, которая владеет сайтом знакомств Tinder, и стриминговый сервис Twitch. Штрафы составили 10 и 13 миллионов рублей соответственно.

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