Суд в Москве оштрафовал Tinder и Twitch на миллионы рублей

Компанию-владельца сайта знакомств Tinder оштрафовали в Москве на 10 миллионов рублей. Причиной стал повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщает 4 сентября РИА Новости.

Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района признал компанию Match Groop LLC виновной по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ. Следом за то же самое штраф получил и стриминговый сервис Twitch — только 13 миллионов.

Tinder перестал работать в России 30 июня. Впервые за отказ локализовать персональные данные россиян владельца приложения оштрафовали за год до этого, тогда же первый аналогичный штраф получил и Twitch.