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    Теперь официально: Spotify уходит из России

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    Стриминговый сервис музыки, аудиокниг и подкастов Spotify прекращает работу в России. Прощальное письмо компания разместила 7 апреля на официальном сайте.

    «После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 года», — говорится в послании к пользователям.

    Ранее Spotify ограничил для россиян платную Premium-подписку, оставив при этом возможность пользоваться бесплатной.

    Об уходе сервиса с российского рынка шведское издание Exspressen сообщало 25 марта.

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    Комментарии (7)

    ssr
    Что это?
    ShkVAl
    Торрент в помощь!
    Grend
    Очередной истерический выплеск, чтобы хоть чем то уязвить. Он у нас недавно и особо не привился, до этого никто не страдал от их отсутствия, есть достойные альтернативы. На Яндекс-Музыке звучание более корректное
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