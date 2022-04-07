Теперь официально: Spotify уходит из России

Стриминговый сервис музыки, аудиокниг и подкастов Spotify прекращает работу в России. Прощальное письмо компания разместила 7 апреля на официальном сайте.
«После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 года», — говорится в послании к пользователям.
Ранее Spotify ограничил для россиян платную Premium-подписку, оставив при этом возможность пользоваться бесплатной.
Об уходе сервиса с российского рынка шведское издание Exspressen сообщало 25 марта.