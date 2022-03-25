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СМИ: Spotify уходит из России

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Музыкальный стриминговый сервис Spotify прекращает работу в России. Об этом 25 марта пишет шведское издание Exspressen.

«К сожалению, недавно принятый закон [о фейках. — Прим. ред.] накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. После тщательного рассмотрения наших вариантов, основанных на текущих обстоятельствах, мы пришли к сложному решению полностью приостановить наше обслуживание в России», — заявили представители сервиса.

Ранее Spotify оставил россиянам возможность пользоваться бесплатной подпиской — была ограничена только платная подписка Premium.

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Комментарии (13)

Фомальгаут
Мы опять всех переиграли? Не-а?
267093801
Что за вброс? В твиттере ничего такого даже близко не написано
Iaa
Не знал, что пригожинские не спят
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