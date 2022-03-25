СМИ: Spotify уходит из России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify прекращает работу в России. Об этом 25 марта пишет шведское издание Exspressen.
«К сожалению, недавно принятый закон [о фейках. — Прим. ред.] накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. После тщательного рассмотрения наших вариантов, основанных на текущих обстоятельствах, мы пришли к сложному решению полностью приостановить наше обслуживание в России», — заявили представители сервиса.
Ранее Spotify оставил россиянам возможность пользоваться бесплатной подпиской — была ограничена только платная подписка Premium.