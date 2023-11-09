Первый трейлер новой GTA выйдет в начале декабря

Rockstar Games анонсировала выход первого трейлера новой игры серии Grand Theft Auto. Информацию компания разместила у себя в соцсетях 8 ноября.



Трейлер обещают опубликовать в начале декабря, говорится в заявлении. Выход ролика будет приурочен к 25-летию Rockstar Games.

Примечательно, что пост с новостью о трейлере набрал 95 миллионов просмотров и более миллиона лайков всего за 7 часов с момента публикации. Однако когда выйдет игра, пока неизвестно.

Grand Theft Auto — серия компьютерных игр в жанре action-adventure, одна из самых популярных франшиз в мире. Последняя часть — GTA V — вышла десять лет назад, в 2013 году.