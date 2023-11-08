«Когда этот конфликт закончится, необходимо будет найти ответственных». В секторе Газа погибли уже 99 сотрудников Ближневосточного агентства ООН

В секторе Газа погибли 99 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи беженцам и организации работ (БАПОР), передает 8 ноября ТАСС. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Данные, которые привел Дюжаррик, это статистика с начала обострения палестино-израильского конфликта, то есть за календарный месяц. Ранее сообщалось о 92 погибших.
ООН намерена расследовать гибель сотрудников БАПОР после завершения израильско-палестинского конфликта.
«Когда этот конфликт закончится, необходимо будет найти ответственных [за гибель сотрудников]. И мы будем следовать соответствующим процедурам ООН в связи с гибелью сотрудников [всемирной организации] в конфликте», — цитирует агентство слова Дюжаррика.
Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».
Израильские военные взяли под контроль все поселения возле границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории сектора, в том числе и по гражданским.
В оценке обстоятельств конфликта мнения руководства ООН и Государства Израиль разошлись настолько, что постпред Тель-Авива при ООН Гилад Эрдан призвал генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша оставить свой пост.