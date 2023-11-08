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    РПЦ попросила у Смольного здание психиатрической больницы на Обводном канале

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    Санкт-Петербургская духовная академия РПЦ обратилась к правительству города с просьбой безвозмездно передать в собственность здание Городской психиатрической больницы №6 на Обводном канале. Это следует из обращения, опубликованного на сайте комитета имущественных отношений.

    Религиозная организация сослалась на федеральный закон №327 — о передаче имущества религиозного назначения, которое находится в госсобственности. Речь идет о здании по адресу: набережная Обводного канала, 9, литера И. Это четырехэтажная постройка площадью почти 9,3 тысячи кв. метров. Здание — памятник регионального значения «Александро-Невское Антониевское духовное училище».

    Заявление подписано ректором академии РПЦ Сергеем Никитиным.

    В 2020 году был представлен проект развития Монастырского острова, который по заказу РПЦ разработала компания «Стройпроект», о концепции подробно рассказывало издание «Город 812». Согласно этому плану, весь остров предлагалось освободить от не церковных собственников и пользователей.

    Ранее духовная академия уже попросила у Смольного несколько зданий по соседству — дом Антониевского духовного училища (Обводный канал, корпус 2, литера Л) и пять зданий Хлебного амбара лавры (дома 3, лит. А, 5, лит. А, Б, В, и 5А, лит. А).

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