РПЦ попросила у Смольного здание психиатрической больницы на Обводном канале

Санкт-Петербургская духовная академия РПЦ обратилась к правительству города с просьбой безвозмездно передать в собственность здание Городской психиатрической больницы №6 на Обводном канале. Это следует из обращения, опубликованного на сайте комитета имущественных отношений.



Религиозная организация сослалась на федеральный закон №327 — о передаче имущества религиозного назначения, которое находится в госсобственности. Речь идет о здании по адресу: набережная Обводного канала, 9, литера И. Это четырехэтажная постройка площадью почти 9,3 тысячи кв. метров. Здание — памятник регионального значения «Александро-Невское Антониевское духовное училище».