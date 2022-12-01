Духовная академия РПЦ просит передать ей здание на Обводном канале

Санкт-Петербургская духовная академия РПЦ просит Смольный передать безвозмездно в собственность дом Александро-Невского Антониевского духовного училища на Обводном канале. Это следует из заявки религиозной организации, опубликованной на сайте комитета имущественных отношений.



Речь идет о памятнике регионального значения по адресу: набережная Обводного канала, дом 9, корпус 2, лит. Л. Здание расположено севернее главного корпуса психиатрической больницы № 6 Ксении Блаженной и было построено в 1868 году.



В заявке академии указано, что здание планируется использовать в качестве учебного корпуса. В настоящее время академия выступает пользователем объекта.

