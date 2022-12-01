Духовная академия РПЦ просит передать ей здание на Обводном канале

Санкт-Петербургская духовная академия РПЦ просит Смольный передать безвозмездно в собственность дом Александро-Невского Антониевского духовного училища на Обводном канале. Это следует из заявки религиозной организации, опубликованной на сайте комитета имущественных отношений.
Речь идет о памятнике регионального значения по адресу: набережная Обводного канала, дом 9, корпус 2, лит. Л. Здание расположено севернее главного корпуса психиатрической больницы № 6 Ксении Блаженной и было построено в 1868 году.
В заявке академии указано, что здание планируется использовать в качестве учебного корпуса. В настоящее время академия выступает пользователем объекта.
Любопытно, что долгое время двухэтажное здание было заброшено и постепенно разрушалось. В частности, про состояние памятника писало издание «Канонер».
Однако в августе 2021 года некие работы (реставрационные или консервационные) заметили читатели паблика «ВКонтакте» «Обводный канал. От Канонерки до Невы». Они же опубликовали фото памятника.
Летом 2022 года Министерство культуры через сайт госзакупки провело конкурс на поиск поставщика, который разработает проектную документацию для проведения реставрационных работ по сохранению памятника «Жилой дом Александро-Невского Антониевского духовного училища». Контракт на 18 млн был заключен с ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Финансируются работы из федерального бюджета.