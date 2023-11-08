Ненавистная музыкалка и игрушечное нападение. Что известно о выстреле из арбалета в школе на Васильевском

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Подросток с пластиковым оружием устроил серьёзный переполох в 21-й школе на Васильевском острове. После молчаливого выступления с арбалетом госпитализирована ученица седьмого класса. «Фонтанка» рассказывает, что известно о происшествии.



О ЧП в школе на 5-й линии Васильевского острова «Фонтанке» сообщили испуганные родители. Около 9:30 утра 8 ноября они написали в бот редакции о том, что утром по школьной рекреации ходил мальчик в противогазе и с ножом, потом якобы видели девочку с «окровавленным глазом». К учреждению подъехали две скорые. Родители, узнавшие о происшествии со слов своих детей, тоже поспешили к школе.



«Родителям, приехавшим в школу, сказали, что старшеклассник вышел из себя и действительно ходил с ножом, но его успели нейтрализовать. Навредить успел только себе, его увезли на скорой», — рассказывали петербуржцы, добавив, что на входе стоит рамка металлодетектора, но, вероятно, она не сработала.



Журналисты сразу же обратились в правоохранительные органы. Но в 10 утра ведомства отчитались о том, что никаких тревожных сигналов из школы не поступало и охрана не нажимала на тревожную кнопку.

Лишь ближе к 11 стали поступать первые сообщения, что в школе действительно произошел инцидент. Семиклассник, якобы с криками «ненавижу музыкалку», ходил с ножом, а потом заперся в туалете. У него началась истерика.

21-я школа имени Шаффе — небольшая, на 825 учеников, с камерной обстановкой. Мальчика перевели туда два года назад, чтобы он мог больше времени уделять занятиям музыкой. По предварительной информации, его отец служит в Капелле. Именно он смог вызволить сына из заточения в туалете. Ребёнка в сопровождении отца отправили на обследование.



По данным «Фонтанки», у ребёнка был с собой целый арсенал игрушечного оружия, в том числе пластиковый нож, возможно самодельный, и арбалет с тремя стрелами. Металлических предметов, предположительно, у него не нашли, поэтому и рамка на входе в школе не сработала.

По одной информации, в гардеробе его застала завуч, он якобы ей угрожал, оттолкнул, а потом убежал в туалет. По другой — там же он уже столкнулся со сверстницей. О том, что он ранил её из арбалета, сообщили в полиции. Эту же версию подтвердила мать пострадавшей девочки.



«Дочь говорит, это всё было спонтанно. Она не успела даже отреагировать. Никакого звука и никаких комментариев с его стороны не было, — отметила петербурженка. — Урок начался, и они оба опаздывали, переодевались в одном помещении. Она выходит первая, а он уже в противогазе со всем оборудованием. Дочь испугалась. Девочка, которая перед ней выходила, сразу позвала на помощь».

Школьницу госпитализировали в больницу. По словам матери, она чувствует себя хорошо. Девочка училась в одном классе с напавшим на неё подростком, конфликтов между ними не было.



От 13-летнего школьника, надо отметить, никто не ожидал такого поведения. В школе ему давали положительную характеристику. Был хорошистом, за прошлый год у него была одна тройка в годовом табеле.

Подростка воспитывает отец вместе с бабушкой. С матерью ребенок видится по выходным. Раньше в поле зрения социальных служб семья не попадала. Что привело к «вооруженному» визиту, неизвестно, отец назвал поступок сына «демонстрацией». На своей странице в соцсети он написал: «I read the news today, oh boy...» От комментариев в разговоре с «Фонтанкой» мужчина отказался.



Отец выкладывает на YouTube выступления сына. Последнее видео опубликовано полгода назад. На нём высокий мальчик в строгом костюме и очках исполняет «Песнь воина» венгерского композитора Стефана Геллера.



Проверку проводит МВД. Также историей заинтересовался Следственный комитет. «Следователи дадут оценку действиям (бездействию) лиц, обеспечивающих безопасность учебного заведения», — отметили в ведомстве.



Татьяна Востроилова, Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

