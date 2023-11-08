«Она выходит первая, а он уже в противогазе». Мама пострадавшей девочки рассказала о происшествии с арбалетом в школе на Васильевском

Подросток, пришедший в 21-ую школу с игрушечным арбалетом, и пострадавшая девочка учились в одном классе. Между ними не было конфликтов. Об этом «Фонтанке» сообщила мама семиклассницы в среду, 8 ноября.



«Дочь говорит, это всё было спонтанно. Она не успела даже отреагировать. Никакого звука и никаких комментариев с его стороны не было, — отметила петербурженка. — Урок начался и они оба опаздывали, переодевались в одном помещении. Она выходит первая, а он уже в противогазе со всем оборудованием. Дочь испугалась. Девочка, которая перед ней выходила сразу позвала на помощь».