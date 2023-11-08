«Она выходит первая, а он уже в противогазе». Мама пострадавшей девочки рассказала о происшествии с арбалетом в школе на Васильевском

Подросток, пришедший в 21-ую школу с игрушечным арбалетом, и пострадавшая девочка учились в одном классе. Между ними не было конфликтов. Об этом «Фонтанке» сообщила мама семиклассницы в среду, 8 ноября.
«Дочь говорит, это всё было спонтанно. Она не успела даже отреагировать. Никакого звука и никаких комментариев с его стороны не было, — отметила петербурженка. — Урок начался и они оба опаздывали, переодевались в одном помещении. Она выходит первая, а он уже в противогазе со всем оборудованием. Дочь испугалась. Девочка, которая перед ней выходила сразу позвала на помощь».
Семиклассницу госпитализировали с травмой глаза. По словам матери, она чувствует себя хорошо, сейчас находится в больнице.
В школу на Васильевском острове 13-летний подросток пришёл с игрушечным арбалетом, тремя стрелами и противогазом. Он якобы выстрелил сверстнице в лицо, затем побежал и заперся в туалете. Вызволить мальчика оттуда смог только приехавший в школу отец. Он один воспитывает ребёнка, с матерью школьник видится по воскресеньям. По одной из версий, за арбалет школьник мог взяться из-за нежелания ходить в музыкальную школу.