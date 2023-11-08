    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 6

    2 м/с, зап

    754мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.42eur98.79

    «Она выходит первая, а он уже в противогазе». Мама пострадавшей девочки рассказала о происшествии с арбалетом в школе на Васильевском

    5736
    17 комментариев

    Подросток, пришедший в 21-ую школу с игрушечным арбалетом, и пострадавшая девочка учились в одном классе. Между ними не было конфликтов. Об этом «Фонтанке» сообщила мама семиклассницы в среду, 8 ноября.

    «Дочь говорит, это всё было спонтанно. Она не успела даже отреагировать. Никакого звука и никаких комментариев с его стороны не было, — отметила петербурженка. — Урок начался и они оба опаздывали, переодевались в одном помещении. Она выходит первая, а он уже в противогазе со всем оборудованием. Дочь испугалась. Девочка, которая перед ней выходила сразу позвала на помощь».

    Семиклассницу госпитализировали с травмой глаза. По словам матери, она чувствует себя хорошо, сейчас находится в больнице.

    В школу на Васильевском острове 13-летний подросток пришёл с игрушечным арбалетом, тремя стрелами и противогазом. Он якобы выстрелил сверстнице в лицо, затем побежал и заперся в туалете. Вызволить мальчика оттуда смог только приехавший в школу отец. Он один воспитывает ребёнка, с матерью школьник видится по воскресеньям. По одной из версий, за арбалет школьник мог взяться из-за нежелания ходить в музыкальную школу.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ШколаСтрельба из арбалета
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close