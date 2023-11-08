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    Девочку увезли с травмой глаза из школы в Петербурге, куда ученик пришел с детским арбалетом и противогазом

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    Семиклассницу госпитализировали после того, как её одногодка пришел в школу с игрушечным арсеналом.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 8 ноября, 13-летний выстрелил сверстнице в лицо из детского арбалета. В состоянии средней тяжести девочку госпитализировали с травмой глаза.

    Самого мальчика передали психологам. У него забрали арбалет с тремя стрелами и противогаз. Очевидцы также упоминают металлическую линейку и пластиковый нож.

    «Фонтанка» писала, что инцидент произошел перед первым уроком в школе на 5-й линии Васильевского острова. Мальчик якобы надел в гардеробе противогаз, а после стрельбы заперся в туалете. Там у него случилась истерика. В учебное заведение вызвали отца ребенка, который воспитывает его один. Мужчина увез сына на скорой в больницу.

    При этом в администрации Василеостровского района утверждают, что пострадавших в инциденте нет. Там заявили, что мальчик «пытался привести в действие самодельно изготовленное устройство для стрельбы пульками, но у него ничего не получилось».

    «Никто из учащихся и сотрудников не пострадал. Уроки идут по расписанию. В школе будут проведены беседы по поводу случившегося. В случае необходимости нуждающимся будет оказана психологическая поддержка», — добавили в пресс-службе. Однако родители со ссылкой на своих детей также сообщили «Фонтанке», что в школе видели девочку «с окровавленным глазом».

    По данному факту полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

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