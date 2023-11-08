Девочку увезли с травмой глаза из школы в Петербурге, куда ученик пришел с детским арбалетом и противогазом

Семиклассницу госпитализировали после того, как её одногодка пришел в школу с игрушечным арсеналом.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 8 ноября, 13-летний выстрелил сверстнице в лицо из детского арбалета. В состоянии средней тяжести девочку госпитализировали с травмой глаза.



Самого мальчика передали психологам. У него забрали арбалет с тремя стрелами и противогаз. Очевидцы также упоминают металлическую линейку и пластиковый нож.



«Фонтанка» писала, что инцидент произошел перед первым уроком в школе на 5-й линии Васильевского острова. Мальчик якобы надел в гардеробе противогаз, а после стрельбы заперся в туалете. Там у него случилась истерика. В учебное заведение вызвали отца ребенка, который воспитывает его один. Мужчина увез сына на скорой в больницу.

