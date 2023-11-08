Доходный дом Лесниковых на Херсонской улице повторно выставили на торги

Почта России снова продает помещения общей площадью больше тысячи квадратных метров в бывшем доходном доме Лесниковых на Херсонской улице. С победителем первого аукциона, который состоялся в августе, контракт был расторгнут, сообщили в Российском аукционном доме (РАД).
В августе помещения в историческом здании на Херсонской улице были проданы за 132,59 млн рублей, что почти в два раза превышало стартовую цену, компании «Научные приборы». Но, как сообщили в РАД, покупатель не выполнил договорные обязательства, контракт был расторгнут и объект вновь выставлен на продажу с той же стартовой ценой — 64,68 млн рублей.
Бывший доходный дом Лесниковых был построен в 1868 году, когда-то там находилось почтовое отделение, но в настоящее время здание законсервировано и не используется. Помимо 40-метровой встройки, которая находится в городской собственности, все остальные помещения выставлены на продажу и, по сути, формируют здание.
В качестве возможного варианта использования называется размещение апарт-отеля. «После проведения реконструкции с полной заменой инженерных коммуникаций инвестор сможет приспособить здание практически под любое коммерческое использование», — уверена Елена Тарасова, руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами РАД, добавив, что сейчас цена одного квадратного метра здания составляет около 55 тыс. рублей, тогда как в готовых комплексах апартаментов — от 300 тыс. рублей.
Торги состоятся 11 декабря.