Доходный дом Лесниковых на Херсонской улице продали на торгах. Здесь может появиться апарт-отель

На площадке Российского аукционного дома (РАД) состоялись торги по продаже помещений Доходного дома Лесниковых, принадлежащих «Почте России», на углу Херсонской улицы и Перекупного переулка. За время торгов цена поднялась почти вдвое — до 132,59 млн рублей, покупателем стало АО «Научные приборы».
Как сообщили в РАД, на торгах были проданы помещения общей площадью 1166,8 кв. м, которые занимают почти все здание целиком, за исключением 40-метрового встроенного помещения, которое остается в собственности Петербурга. Начальная цена составляла 64,68 млн рублей, но в процессе торгов, в которых приняли участие 8 претендентов, она выросла до 132,59 млн рублей.
Доходный дом Лесниковых был построен в 1868 году, ранее там располагалось отделение «Почты России», но уже много лет здание законсервировано и не используется. «Учитывая уникальную локацию — в самом сердце Санкт-Петербурга, рядом с Невским проспектом, Синопской набережной, недалеко от Александро-Невской лавры, здесь может появиться новый бутик-отель или апарт-комплекс», — говорит Елена Тарасова, руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами РАД.