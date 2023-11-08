Застройка Пулковского парка обернулась уголовным делом

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по застройке Пулковского парка в Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства 8 ноября. Последние три года петербуржцы требуют отменить проект строительства здания загса на зеленом участке около парка.



Как отмечается в сообщении, ранее в Главном следственном управлении по Петербургу уже проводили проверку, однако по ее итогам в возбуждении уголовного дела было отказано. Глава ведомства поручил доложить, по каким причинам было принято такое решение.

После этого к руководству Следственного комитета обратилась жительница, и на основании ее обращения Бастрыкин поручил возбудить дело. Также она раскритиковала замену газона в парке с естественного на рулонный: по мнению заявительницы, это приведет к утрате живописного вида и разрушит берега пруда.