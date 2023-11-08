Судью, выдавшего ордер на арест Путина, объявили в розыск: новости СВО за 8 ноября

Ордер на арест Владимира Путина выдали 17 марта Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 8 ноября.

МВД России объявило в розыск судью, выдавшего ордер на арест Путина Судью Международного уголовного суда Серхио Годинеса разыскивает МВД. Он объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконном перемещении детей в Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал журналистам, что Путин относится к ордеру спокойно:



— Относимся к этому спокойно, всё тщательно фиксируем. Если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится.

Художницу из Петербурга предложили отправить в колонию на 8 лет за фейки об армии Художница Саша Скочиленко может отправиться в колонию на восемь лет. Как сообщил корреспондент «Фонтанки» из зала Василеостровского суда, такой срок для девушки запросил прокурор.

Также государственный обвинитель предложил запретить Саше Скочиленко администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет. Прокурор заявил, что, по его мнению, вина художницы полностью доказана.



Девушку обвиняют в том, что в марте 2022 года она заменила ценники в «Перекрестке» на стикеры с антивоенными надписями. Тем самым, по версии следствия, она распространяла ложную информацию о действиях армии. Скочиленко находится под стражей уже полтора года.

Спасателям, работающим в зоне СВО, предложили дать звания ветеранов Глава МЧС России Александр Куренков предложил наделить спасателей, работающих в зоне боевых действий, статусом ветеранов. Он попросил об этом в ходе правительственного часа в Госдуме, сообщает ТАСС.

— Действующим законодательством не предусмотрено наделение наших сотрудников статусом ветерана боевых действий, что является проблемным вопросом, который требует оперативного решения, — заявил Александр Куренков.



Министр отметил, что сотрудники МЧС в зоне боевых действий находятся на самых опасных участках, проводят оповещение населения, его укрытие в защитных сооружениях, а также эвакуацию. В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР В Луганске от взрыва в машине погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко. Об этом заявил его коллега, депутат Юрий Юров в своем телеграм-канале.

Как позже сообщил Луганский информационный центр, Михаил Филипоненко погиб из-за взрывного устройства, которое сработало в его автомобиле.

Главное управление разведки Украины взяло ответственность за подрыв автомобиля на себя. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.



На Филипоненко уже совершали покушение в феврале прошлого года, когда его машину взорвали возле здания представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации.

Страны G7 объяснили, на каких условиях вернут замороженные активы России Главы МИД стран G7 обсудили замороженные активы России. Министры заявили, что активы останутся в странах G7, пока Россия не возместит ущерб Украине от военных действий, говорится в совместном заявлении ведомств.

Представители Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США также не смогли согласовать ограничения в отношении российских алмазов. Министры провели переговоры в Токио, но согласились лишь продолжить обсуждать вопрос драгоценных камней из России.



Члены G7 договорились координировать санкционную политику теснее, чтобы ограничить доступ России к критически важным технологиям и товарам. Кроме того, министры предупредили страны, которые «оказывают материальную поддержку» России. Если они не прекратят, то G7 угрожает им «серьезными издержками».



Польские дальнобойщики требуют вернуть ограничения для украинских коллег Польские перевозчики перекрыли несколько КПП на границе с Украиной, пропуская по одному грузовику в час. Дальнобойщики требуют вернуть ограничения, действовавшие для украинских перевозчиков до начала боевых действий в 2022 году, сообщает Politico.

Протестующие заявили, что украинские дальнобойщики работают как внутри Польши, так и перевозят грузы в другие страны, снижая цены на транспортные услуги.



— Мы собираемся сделать это так, как это делали фермеры, — продолжать протестовать до тех пор, пока правительство не признает наличие проблемы и не предпримет что-нибудь по ее решению, — заявили дальнобойщики Польши.



Польское Министерство инфраструктуры обратилось к протестующим и попросило разблокировать пропускные пункты. Посол Украины в Польше призвал дальнобойщиков пропустить грузовики.

