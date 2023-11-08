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    Прокурор запросил для художницы Скочиленко 8 лет лишения свободы

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    Прокурор попросил суд приговорить художницу Сашу Скочиленко к 8 годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии (статья 207.3 УК РФ) из-за замены ценников в «Перекрёстке» на стикеры о Мариуполе. Об этом 8 ноября сообщает корреспондент «Фонтанки» из здания Василеостровского районного суда.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Кроме того, государственный обвинитель предложил запретить Скочиленко на 3 года заниматься администрированием любых страниц в интернете.

    В качестве смягчающих обстоятельств прокурор предложил учесть положительные характеристики художницы и её участие в благотворительных акциях.

    Художницу Сашу Скочиленко задержали 11 апреля 2022 года и обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине. Её действия расценили как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти».

    Скочиленко грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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