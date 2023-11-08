Суд в Москве арестовал замглавы МВД Дагестана Исмаилова по делу о взятках и превышении полномочий

Заместителя главы МВД Республики Дагестан Руфата Исмаилова на два месяца арестовал Басманный суд Москвы. Исмаилова обвиняют в получении взяток в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) на сумму более 1,3 млн рублей, а также в превышении должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности (п.п. «а», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает 8 ноября ТАСС. По делу также проходит его подчиненный, заместитель начальника следственного управления МВД по Дагестану Далгат Абдулгапуров.
Исмаилов в зале суда заявил, что с обвинением не согласен, добавляет РИА Новости.
Адвокат замглавы МВД Дагестана просил отпустить его под залог в размере 5 млн рублей. В заседании он говорил, что у его подзащитного четверо несовершеннолетних детей и просил о более мягкой мере пресечения.
О задержании замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова и подчиненного стало известно утром во вторник. Дело возбудил СК РФ по материалам УФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану.