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    В Петербурге зарегистрировали 7 случаев заболевания штаммом коронавируса «пирола». Всего в России пока 10 инфицированных

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    Десять случаев заболеваемости новым вариантом коронавируса «пирола» зарегистрировали в России. Семь из них приходятся на Петербург, три — на Москву, сообщила 8 ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

    По словам Поповой, по состоянию на 3 ноября этот геновариант в России не регистрировался, однако сегодня пришли новые результаты прошедшей недели. Согласно им, в трех случаях «пиролу» в Москву привезли россияне из Турции и Германии, еще семь случаев обнаружили в Петербурге.

    Роспотребнадзор ожидает распространения нового варианта в стране. Руководитель ведомства отметила, что «пирола» не протекает тяжелее остальных штаммов, но в первые дни отмечаются высокой температурой за 38 градусов. Ранее в ведомстве заявляли, что новый вариант заразнее своих предшественников.

    Попова рекомендовала носить маски «там, где это возможно», держать в чистоте руки и гаджеты, а также сократить контакты. Ранее глава Роспотребнадзора заявляла, что обязательной вакцинации от коронавируса в России в текущем сезоне не требуется. Академик РАН и глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью изданию Газета.RU рассказал, что новый вариант вакцины «Спутник V» поступит в гражданский оборот не раньше марта 2024 года. До этого момента, по его словам, «прививаться от коронавируса нечем, не считая вакцин «Конвасэл» и «ЭпиВакКорона».

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    Комментарии 3

    Гость08 Ноя 2023 в 13:37
    Ну и что?
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