В Петербурге зарегистрировали 7 случаев заболевания штаммом коронавируса «пирола». Всего в России пока 10 инфицированных

Десять случаев заболеваемости новым вариантом коронавируса «пирола» зарегистрировали в России. Семь из них приходятся на Петербург, три — на Москву, сообщила 8 ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.



По словам Поповой, по состоянию на 3 ноября этот геновариант в России не регистрировался, однако сегодня пришли новые результаты прошедшей недели. Согласно им, в трех случаях «пиролу» в Москву привезли россияне из Турции и Германии, еще семь случаев обнаружили в Петербурге.

