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    «Взлетающий уступает дорогу тем, кто уже летит». Для новых ПДД обсуждают главу об автомобилях будущего

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    Новая редакция правил дорожного движения необходима, чтобы как минимум переписать ПДД понятным языком, а также учесть современные транспортные реалии. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал автор идеи, член Общественной палаты Александр Холодов.

    Как отметил Холодов, в новых ПДД надо прописать правила «на будущее». «Китай, например, уже показал прототип летающей машины, которая держится в воздухе 26 минут. Спокойно может перелететь Неву, — говорит Холодов. — Значит, лет через пять-десять такие транспортные средства появятся и у нас. Понятно, что сначала их будет очень мало. Но из-за отсутствия регулирования в ПДД их владельцы смогут передвигаться на таких летающих автомобилях только на своем приусадебном участке, где проводов нет. Поэтому, наверное, уже пора хотя бы вести главу про летающие транспортные средства и прописать, например, что взлетающий уступает дорогу тем, кто уже летит».

    В начале ноября на встрече президента с новым составом Общественной палаты Александр Холодов задал Владимиру Путину вопрос о новых правилах, тот предложил ему встретиться с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым. О том, что вышло из этой встречи, где в Петербурге 90% водителей нарушают ПДД и отличаются ли хорошие ПДД от «понятий», читайте в интервью «Фонтанке».

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