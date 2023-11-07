В Петербурге иностранец получил 8 лет за смертельное побоище у «Садовой»

Октябрьский районный суд Петербурга определил в колонию строгого режима мигранта, порезавшего троих у чайханы в центре города. Один из них не выжил.



О приговоре Саидхону Исмоилову 7 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов. Исмоилов оказался на скамье подсудимых с букетом статей. Ему вменили хулиганство и умышленное причинение вреда чужому здоровью: от лёгкого до тяжкого, которое по неосторожности повлекло смерть.

Согласно материалам, в ночь на 30 октября прошлого года Исмоилов сцепился словом с незнакомцем у кафе узбекской кухни в переулке Бринько, 4, а потом ранил ножом и его, и ещё двух мужчин. Удары пришлись в основном в ноги.