В Петербурге иностранец получил 8 лет за смертельное побоище у «Садовой»

Октябрьский районный суд Петербурга определил в колонию строгого режима мигранта, порезавшего троих у чайханы в центре города. Один из них не выжил.
О приговоре Саидхону Исмоилову 7 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов. Исмоилов оказался на скамье подсудимых с букетом статей. Ему вменили хулиганство и умышленное причинение вреда чужому здоровью: от лёгкого до тяжкого, которое по неосторожности повлекло смерть.
Согласно материалам, в ночь на 30 октября прошлого года Исмоилов сцепился словом с незнакомцем у кафе узбекской кухни в переулке Бринько, 4, а потом ранил ножом и его, и ещё двух мужчин. Удары пришлись в основном в ноги.
Один из пострадавших получил лёгкие травмы. Ещё двоих нашли на месте приехавшие на вызов полицейские. «Фонтанка» писала, что в больницу увезли уроженцев Узбекистана в возрасте 31–32 лет. Младший был госпитализирован в состоянии клинической смерти и через несколько часов умер в больнице — у него была повреждена бедренная артерия.
Менее чем через сутки на трассе М-11 были задержаны двое подозреваемых — Якубов и Маткаримов. Оба из Узбекистана, в Петербурге работали в кафе в переулке Бринько. Им вменили только статью о хулиганстве. По версии следствия, один из них октябрьской ночью орудовал битой, другой палил из пистолета. Оба были заключены под стражу. https://www.fontanka.ru/2022/11/02/71787815/
Исмоилова задержали в Старый Новый год в Кудрово. Октябрьский райсуд приговорил его к 8 годам в колонии строгого режима.
Дело Якубова и Маткаримова о хулиганстве слушалось в том же суде. Приговор они услышали в сентябре. Как уточнили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов, оба получили по 15 месяцев колонии общего режима. С учётом времени в следственном изоляторе, сроки они уже отбыли.