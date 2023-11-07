Страны НАТО вслед за Россией приостановят участие в ДОВСЕ

НАТО поддерживает решение стран-союзников приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Такое заявление Североатлантический альянс опубликовал после того, как 7 ноября из договора вышла Россия.



«Несмотря на признание роли ДОВСЕ в качестве краеугольного камня архитектуры евроатлантической безопасности, ситуация, при которой государства — члены НАТО соблюдают договор, а Россия — нет, была бы неустойчивой. Поэтому союзники — участники договора намерены приостановить действие ДОВСЕ на столько, сколько необходимо», — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).