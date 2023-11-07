Страны НАТО вслед за Россией приостановят участие в ДОВСЕ

НАТО поддерживает решение стран-союзников приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Такое заявление Североатлантический альянс опубликовал после того, как 7 ноября из договора вышла Россия.
«Несмотря на признание роли ДОВСЕ в качестве краеугольного камня архитектуры евроатлантической безопасности, ситуация, при которой государства — члены НАТО соблюдают договор, а Россия — нет, была бы неустойчивой. Поэтому союзники — участники договора намерены приостановить действие ДОВСЕ на столько, сколько необходимо», — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).
В заявлении отмечается, что решение поддержали все союзники по НАТО.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе предполагает ограничения на количество обычных вооружений и боевой техники, которые можно иметь одной стране. Его утвердили в 1990 году, еще до распада СССР.
Обновленный вариант договора подписали в 1999 году, однако его ратифицировали только четыре государства: Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году РФ приостановила участие в ДОВСЕ «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют этот документ». В мае этого года Госдума приняла закон о денонсации договора. 29 мая закон подписал президент Владимир Путин. Сегодня в МИД РФ заявили, что Россия завершила процедуру выхода.