МИД заявил о завершении выхода России из ДОВСЕ

Процедура выхода РФ из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) завершена в полночь на 7 ноября , сообщает российский МИД.



«Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю», — говорится в заявлении.



«Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте. Полученный при его создании и выполнении опыт — как позитивный, так и негативный — будет учтен», — подчеркнули в МИД.

