МИД заявил о завершении выхода России из ДОВСЕ

Процедура выхода РФ из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) завершена в полночь на
«Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю», — говорится в заявлении.
«Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте. Полученный при его создании и выполнении опыт — как позитивный, так и негативный — будет учтен», — подчеркнули в МИД.
Одновременно для Москвы утратили силу еще два документа, неразрывно связанные с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от
«Приостановив действие ДОВСЕ, мы оставляли дверь открытой для диалога о путях восстановления жизнеспособности контроля над обычными вооружениями в Европе. Однако наши оппоненты не воспользовались такой возможностью, предпочли и далее строить свою политику не на принципах сотрудничества, а на блоковой антироссийской основе», — указали в МИД.
«С учетом прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, а также приема в альянс Финляндии и продолжающегося рассмотрения аналогичной заявки Швеции даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России», — отмечается в сообщении.
Обновленный вариант договора был подписан в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле, его ратифицировали только четыре государства: Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году РФ приостановила участие в ДОВСЕ «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют <...> и не начнут добросовестно выполнять этот документ». В мае 2023 года Москва начала денонсацию договора, через несколько дней Госдума приняла закон о денонсации.