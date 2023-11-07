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    Суд в Петербурге решил, как наказать «ОМОН» за «организацию настроения»

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    Жители Петербурга создали свой «ОМОН». Их привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 7 ноября.

    25 молодых людей решили интересно провести день 28 октября. Часть из них оделась в спецовки, похожие на форму сотрудников ОМОНа, вышли на Невский проспект и стали имитировать работу силовиков, «создавая негативный образ», уточнили в пресс-службе судов. Молодые люди положили своих же товарищей на землю, били их палками, использовали страйкбольное оружие. В суде посчитали, что так они «игнорировали правила приличия и демонстрировали неуважение к обществу».

    Сами фигуранты не признают вину. Они заявляют, что просто так надели черную одежду, берцы и чехлы от бронежилетов, а надпись «ОМОН» означает «Отряд мобильной организации настроения».

    Мировой судья признала виновными восьмерых пранкеров по статье о незаконном ношении формы правоохранительных органов. Каждому назначен штраф в 1300 рублей. Форменное обмундирование суд постановил конфисковать.

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