Суд в Петербурге решил, как наказать «ОМОН» за «организацию настроения»

Жители Петербурга создали свой «ОМОН». Их привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 7 ноября.
25 молодых людей решили интересно провести день 28 октября. Часть из них оделась в спецовки, похожие на форму сотрудников ОМОНа, вышли на Невский проспект и стали имитировать работу силовиков, «создавая негативный образ», уточнили в пресс-службе судов. Молодые люди положили своих же товарищей на землю, били их палками, использовали страйкбольное оружие. В суде посчитали, что так они «игнорировали правила приличия и демонстрировали неуважение к обществу».
Сами фигуранты не признают вину. Они заявляют, что просто так надели черную одежду, берцы и чехлы от бронежилетов, а надпись «ОМОН» означает «Отряд мобильной организации настроения».
Мировой судья признала виновными восьмерых пранкеров по статье о незаконном ношении формы правоохранительных органов. Каждому назначен штраф в 1300 рублей. Форменное обмундирование суд постановил конфисковать.