Встречайте новый петербургский набор Lego — с квартирой историка Соколова и дядей Мишей

Художник Артём Бизяев опубликовал макет уже второго «петербургского» набора Lego. Своей идеей он поделился в социальных сетях.
В трехэтажном доме есть квартира историка Олега Соколова, который убил и расчленил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко. Возможно, художник решил прислушаться к комментариям к прошлому набору: пользователи шутили, что без расчлененных фигурок Петербург получился недостаточно аутентичным.
На первом этаже Бизяев расположил ресторан грузинской кухни, а на углу дома — уличного музыканта Михаила Тюменцева, известного под именем дядя Миша.