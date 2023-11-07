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    Встречайте новый петербургский набор Lego — с квартирой историка Соколова и дядей Мишей

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    2 комментария

    Художник Артём Бизяев опубликовал макет уже второго «петербургского» набора Lego. Своей идеей он поделился в социальных сетях.

    В трехэтажном доме есть квартира историка Олега Соколова, который убил и расчленил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко. Возможно, художник решил прислушаться к комментариям к прошлому набору: пользователи шутили, что без расчлененных фигурок Петербург получился недостаточно аутентичным.

    На первом этаже Бизяев расположил ресторан грузинской кухни, а на углу дома — уличного музыканта Михаила Тюменцева, известного под именем дядя Миша.

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