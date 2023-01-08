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    Видеоновости «Фонтанки»

    Герои «Фонтанки». Архангел улиц Петербурга

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    Михаила Михайловича Тюменцева на Невском проспекте называют просто — дядя Миша. Он — самый известный уличный музыкант Петербурга. Таких принято называть «гениями местности». Дядя Миша встает на табуреточку, берет в руки трубу и... начинается волшебство. Петербургский трубач знает буквально «все песни мира». Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году вокруг дяди Миши всегда собирались толпы футбольных фанатов, потому что он мог сыграть гимн любой страны — хоть Китая, хоть Марокко. Да что там гимн — любую, самую романтическую мелодию дядя Миша может сыграть на трубе, были бы слушатели. Музыке Михаил Тюменцев научился в детском доме, где вырос. Сейчас ему 82 года. И он до сих пор играет на улицах города, хотя труба — инструмент тяжелый и требующий вполне определенных физических сил. На Невском дядю Мишу узнают: у него есть постоянные слушатели. А если, проходя по центру города, вы услышите звуки трубы, подойдите поближе. Это играет он — дядя Миша.

    «Фонтанка» рассказывает о петербуржцах и гостях города, которые вписали свое имя в историю Северной столицы

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