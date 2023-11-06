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    «А кто Бахмут забирал? Тебе награды показать?» В электричке из Петербурга просьба быть потише переросла в дискуссию о пользе для России

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    Конфликт с молодым человеком едва не закончился дракой для пассажира петербургской электрички. Первый бравировал якобы имеющимися заслугами на фронте, второй же просто хотел тишины.

    читательница «Фонтанки»

    «Фонтанке» о произошедшем в понедельник, 6 ноября, рассказала читательница. Все случилось в 19:35 в поезде, который следовал с Финляндского вокзала до Ладожского озера.

    Со слов очевидицы, мужчина лет 35-ти ехал с ребенком, но не сдерживал себя во время разговора с кем-то по телефону. Сидевший впереди человек, судя по всему, не выдержал и сделал громкому соседу замечание. Далее последовал классический разговор в стиле: «Да ты знаешь, кто я?»

    Читательница рассказала, что мужчина назвался «вернувшимся из Украины». На видео можно услышать, как он призывает немолодого оппонента «сделать хоть че-нибудь для России», обещает рассказать, кто был на первой линии и «забирал Бахмут», предлагает показать свои награды. Аргумент, что пассажиру 62 года, разбился о то, что боец «с такими же в ряду стоял».

    К счастью, закончилось все мирно. Сотруднику службы безопасности удалось утихомирить мужчину и пересадить его в другой вагон.

    В управлении полиции на транспорте по Северо-Западу «Фонтанке» сообщили, что заявок по данному инциденту не поступало.

    В Петербурге и в других городах России уже происходили эпизоды, когда своими фронтовыми заслугами хвастали те, кто в зоне специальной военной операции не был.

    В мае 2023 года в результате многомесячных боев город Бахмут (Артемовск) Донецкой области перешел под контроль российских вооруженных сил. Активное участие в штурме принимали бойцы ЧВК «Вагнер» ныне покойного Евгения Пригожина. В своем тг-канале он тогда рассказывал, что большую роль в «бахмутской мясорубке» сыграли заключенные, которых набирали из колоний с гарантией последующей амнистии.

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