«А кто Бахмут забирал? Тебе награды показать?» В электричке из Петербурга просьба быть потише переросла в дискуссию о пользе для России

Конфликт с молодым человеком едва не закончился дракой для пассажира петербургской электрички. Первый бравировал якобы имеющимися заслугами на фронте, второй же просто хотел тишины.

читательница «Фонтанки»

«Фонтанке» о произошедшем в понедельник, 6 ноября, рассказала читательница. Все случилось в 19:35 в поезде, который следовал с Финляндского вокзала до Ладожского озера.

Со слов очевидицы, мужчина лет 35-ти ехал с ребенком, но не сдерживал себя во время разговора с кем-то по телефону. Сидевший впереди человек, судя по всему, не выдержал и сделал громкому соседу замечание. Далее последовал классический разговор в стиле: «Да ты знаешь, кто я?»



Читательница рассказала, что мужчина назвался «вернувшимся из Украины». На видео можно услышать, как он призывает немолодого оппонента «сделать хоть че-нибудь для России», обещает рассказать, кто был на первой линии и «забирал Бахмут», предлагает показать свои награды. Аргумент, что пассажиру 62 года, разбился о то, что боец «с такими же в ряду стоял».



К счастью, закончилось все мирно. Сотруднику службы безопасности удалось утихомирить мужчину и пересадить его в другой вагон.

В управлении полиции на транспорте по Северо-Западу «Фонтанке» сообщили, что заявок по данному инциденту не поступало.

В Петербурге и в других городах России уже происходили эпизоды, когда своими фронтовыми заслугами хвастали те, кто в зоне специальной военной операции не был.

